Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на этот год: законопроект №3991 возвращен с подписью президента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады, - передает Хвиля.
Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.
Так, законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.
В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.
А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен.
Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.
Закон также позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.
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