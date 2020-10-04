Украина Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось

2020-10-04 14:00 177

 

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на этот год: законопроект №3991 возвращен с подписью президента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады, - передает Хвиля.

Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.

Так, законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.

В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен.

Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Закон также позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными

2020-10-03 13:00 834

В Украине проходят клинические испытания профилактических лекарств от COVID-19 - Зеленский

2020-10-01 21:30 1023

ПриватБанк принял решение по тарифам, что изменилось с 1 октября: "За снятие наличных..."

2020-10-01 19:00 8304

"Ни одного аппарата ИВЛ": на что растрачивают деньги из спецфонда по борьбе с вирусом

2020-10-01 18:30 1185

Еще новости в разделе "Украина"

Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине

2020-10-04 15:00 78

видео NASA показала впечатляющий запуск украинско-американской ракеты

2020-10-04 14:30 129

Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось

2020-10-04 14:00 177

В октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты: «Три дня подряд...»

2020-10-04 12:30 573
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине 2020-10-04 15:00 78
видео NASA показала впечатляющий запуск украинско-американской ракеты 2020-10-04 14:30 129
Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось 2020-10-04 14:00 177
В октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты: «Три дня подряд...» 2020-10-04 12:30 573

Лента

15:00 Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине
видео 14:30 NASA показала впечатляющий запуск украинско-американской ракеты
14:00 Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось
13:30 В Британии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом
13:00 Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..."
12:30 В октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты: «Три дня подряд...»
12:00 Осенний призыв 2020: кто может проигнорировать повестку на срочную службу
11:30 Добавили много выходных и перенесли отработки праздников: когда будем отдыхать в 2021-м
11:00 Эксперт рассказал, как не подхватить коронавирус с поверхности продуктов
фото 10:30 Война за Карабах: обновленная карта боев Азербайджана с Арменией