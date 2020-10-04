Украина Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось

2020-10-04 14:00 177

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на этот год: законопроект №3991 возвращен с подписью президента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады, - передает Хвиля.

Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.

Так, законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.

В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен.

Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Закон также позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире