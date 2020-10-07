Мир Йельский университет слил в открытый доступ свой самый популярный онлайн-курс

2020-10-07 13:45 156

Как  сообщает Business Insider, знаменитый Йельский университет выложил в открытый доступ свой самый популярный онлайн-курс “Наука о благополучии”.

Автор курса - профессор психологии Лори Сантос презентовала курс весной 2018 года, и с тех пор лекции “о счастье” прослушал каждый четвертый студент университета.

“На этот курс зачислились 1182 человека, тогда как обычно курсы посещали не более 600 студентов. Когда мы осознали успех, то решили адаптировать лекции под Coursera, где он называется The Science of Well-Being ”, - сообщили в Йеле.

Теперь курс бесплатно доступен всем желающим и охватывает следующие темы:

  • ошибочные представления о счастье
  • почему наши ожидания не оправдываются
  • как мы можем преодолеть наши предрассудки
  • что действительно делает нас счастливыми
  • применение стратегий на практике

“Теперь все желающие могут узнать про ошибочные представления о счастье, выяснить, почему ожидания часто не оправдываются и как можно преодолеть собственные предрассудки”, - поясняет автор курса Лори Сантос.

В начале курса студенты заполняют две анкеты, чтобы измерить исходный уровень счастья, а в конце делают то же самое, чтобы увидеть изменения.

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