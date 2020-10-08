Украина Стало известно, что изменили на дорогах камеры автоматической фотофиксации

2020-10-08 09:38 282

По данным Нацполиции, на участках автодорог с камерами фотофиксации нарушений ПДД почти в три раза снизилось количество ДТП с погибшими и травмированными.

"Исходя из анализа ДТП с погибшими и/или травмированными лицами на участках, где используются камеры автоматической фиксации за июнь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в местах, где установлены первые 50 камер, количество ДТП снизилось втрое, а на отдельных участках дорог количество ДТП уменьшилось с 51 до 18, а на некоторых участках дорог - аварии прекратились вообще", - сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Также он напомнил, что автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине с 1 июня 2020 года, а запуск был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения. Основной причиной ДТП, по его словам, является превышение безопасной и установленной скорости движения.

К слову, все камеры устанавливались на наиболее опасных участках дорог с наибольшим количеством ДТП.

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