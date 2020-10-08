Мир Дело Флойда: полицейского выпустили из тюрьмы под залог в 1 млн долларов

2020-10-08 16:15 249

Полицейского Дерека Шовина из США, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы после внесения залога в размере 1 млн долл.

Как сообщает Associated Press, протокол суда Миннесоты подтверждает, что 7 октября был внесен безналичный залог в размере 1 млн долл., но полицейского ждет еще один суд, который состоится 8 марта 2021 года. Дерек Шовин находился в тюрьме максимального режима с 31 мая.

Напомним, что 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда Дерек Шовин задушил его коленом. Полицейского обвинили в убийство третьей степени и убийстве по неосторожности.

Интересно, что в тюрьме в Миннесоте охранять Дерека Шовина поручили белым надзирателям. Их темнокожие коллеги увидели в этом решении дискриминацию и подали в суд.

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