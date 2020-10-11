Украина На Украину надвигаются заморозки и мокрый снег: синоптик назвал даты

2020-10-11 15:00 306

На Украину надвигается новое похолодание, уже на следующих выходных в отдельных регионах возможны заморозки и мокрый снег.

Об этом "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в Украине пока что будет температура на уровне +18 градусов тепла днем, но вскоре похолодает.

"17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки - до -1 градуса. После этого дневная температура упадет до +11...+12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", - сказал Горбань.

Стоит отметить, что в Киев похолодание придет 18 октября, судя по данным sinoptik.ua, накануне будут идти дожди, но мокрого снега не ожидается.

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