Украина Каникулы в украинских школах могут начаться с 15 октября и продлиться две недели

2020-10-12 13:14 309

Минобразования Украины сегодня направит рекомендательные письма во все учреждения общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно. 

"Мы приняли решение, согласно которому 12 октября будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно", - сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

МОН рекомендует украинским вузам перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

"Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым, будем подавать такое же предложение от Минобразования и Минздрава на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября", - отметил и. о. министра.

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