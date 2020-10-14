Украинцев ждет новый трудовой кодекс: что изменится

Украинцам придется привыкать к новым правилам, это коснется даже фрилансеров
В Украине может быть изменен действующий трудовой кодекс, что скажется на каждом трудоспособном человеке.
Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Telegram-канал OneNews Украина.
На рассмотрение членов Кабинета Министров Украины находится новый трудовой кодекс, предусматривающий целый ряд серьезных поправок по сравнению с документом, который в настоящее время регулирует отношения работодателя и работника.
Ключевыми изменениями могут стать следующие пять пунктов:
В настоящее время неизвестны сроки утверждения этого кодекса, равно как и неизвестно отношение к нему президента Владимира Зеленского. Причиной для пересмотра пунктов действующего трудового кодекса стал экономический кризис, нанесший удар по Украине после глобальной пандемии коронавирусной инфекции.
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