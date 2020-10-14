Украина Украинцев ждет новый трудовой кодекс: что изменится

2020-10-14 18:30 234

 

Украинцам придется привыкать к новым правилам, это коснется даже фрилансеров

В Украине может быть изменен действующий трудовой кодекс, что скажется на каждом трудоспособном человеке. 

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Telegram-канал OneNews Украина.

На рассмотрение членов Кабинета Министров Украины находится новый трудовой кодекс, предусматривающий целый ряд серьезных поправок по сравнению с документом, который в настоящее время регулирует отношения работодателя и работника. 

Ключевыми изменениями могут стать следующие пять пунктов: 

 
  • шесть рабочих дней в неделю по решению работодателя;
  • отпуск, как и сейчас, 24 дня, но за свой счет можно взять 30 дней;
  • оплата сверхурочных сократится с 200% до 120% от зарплаты,
  • трудовой договор обязателен, даже с фрилансерами (будет 7 видов сделок);
  • отсутствие трудовых книжек;
  • уволить можно без причин и предупреждений, но с компенсацией. 

 В настоящее время неизвестны сроки утверждения этого кодекса, равно как и неизвестно отношение к нему президента Владимира Зеленского. Причиной для пересмотра пунктов действующего трудового кодекса стал экономический кризис, нанесший удар по Украине после глобальной пандемии коронавирусной инфекции. 

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