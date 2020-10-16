Украина За полгода из больниц Киева уволились уже семь тысяч медиков

2020-10-16 15:28 54

В больницах Киева наблюдается дефицит медперсонала для лечения больных коронавирусом, хотя койко-мест пока достаточно.

"Необходимо не дополнительные койки разворачивать, а дополнительный персонал и оборудование. Основная проблема на сегодня – дефицит врачей. У нас за полгода уволилось 7 тысяч медицинского персонала", - рассказал глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан в комментарии Apnews.

По его словам, койки для Covid-больных в Александровской больнице Киева заполнены на 98%.

В целом по Киеву заполненность койко-мест для пациентов с коронавирусом не превышает 65%. Ситуация контролируемая, и это нормальный показатель для столицы, который будет сохраняться до конца месяца, объяснил чиновник.

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