Украина За полгода из больниц Киева уволились уже семь тысяч медиков

2020-10-16 15:28 54

В больницах Киева наблюдается дефицит медперсонала для лечения больных коронавирусом, хотя койко-мест пока достаточно. 

"Необходимо не дополнительные койки разворачивать, а дополнительный персонал и оборудование. Основная проблема на сегодня – дефицит врачей. У нас за полгода уволилось 7 тысяч медицинского персонала", - рассказал глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан в комментарии Apnews.

По его словам, койки для Covid-больных в Александровской больнице Киева заполнены на 98%.

В целом по Киеву заполненность койко-мест для пациентов с коронавирусом не превышает 65%. Ситуация контролируемая, и это нормальный показатель для столицы, который будет сохраняться до конца месяца, объяснил чиновник.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

КАРТА Сегодня в Украину придут дожди, но похолодания ждать не стоит

2020-10-16 12:15 225

В Киеве установлен антирекорд по числу погибших от Covid-19 за сутки

2020-10-14 13:45 567

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Западных областях и на юге ожидаются дожди

2020-10-13 11:10 573

видео Волонтер Марианна Буданова идёт в Киевсовет отстаивать права незащищенных слоев населения Голосеевского района

2020-10-12 12:04 1146

Еще новости в разделе "Украина"

За полгода из больниц Киева уволились уже семь тысяч медиков

2020-10-16 15:28 54

Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь

2020-10-16 14:47 120

У Зеленского нашли оправдание неожиданному вопросу о легализации наркотиков

2020-10-16 13:43 201

Сепаратисты Донбасса снова пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь

2020-10-16 13:16 207
Все статьи раздела "Украина"

Украина

За полгода из больниц Киева уволились уже семь тысяч медиков 2020-10-16 15:28 54
Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь 2020-10-16 14:47 120
У Зеленского нашли оправдание неожиданному вопросу о легализации наркотиков 2020-10-16 13:43 201
Сепаратисты Донбасса снова пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь 2020-10-16 13:16 207

Лента

15:28 За полгода из больниц Киева уволились уже семь тысяч медиков
14:47 Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь
14:15 Курс валют на сегодня: доллар постепенно растет, а евро снова падает в цене
13:43 У Зеленского нашли оправдание неожиданному вопросу о легализации наркотиков
13:16 Сепаратисты Донбасса снова пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь
12:40 В Минздраве заявили, что не станут закрывать школы и останавливать транспорт
12:36 Захарченко считает необходимым избрание местных органов власти на Донбассе
КАРТА 12:15 Сегодня в Украину придут дожди, но похолодания ждать не стоит
11:39 Когда антикоронавирусный препарат Ремдесивир прибудет из США в Украину
11:14 Азербайджан вытеснил армию Армении из еще шести населенных пунктов в Карабахе