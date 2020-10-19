Украина В Украину скоро вернется тепло: синоптик назвала переломную дату

2020-10-19 19:30 447

В середине текущей недели, 22-23 октября, в Украину придет потепление. Местами воздух прогреется до плюс 14-19 градусов.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

А вот до этого будет холодно - Украина попала под влияние мощного западного антициклона.

Во вторник, 20 октября ожидается сухая погода, только на севере страны возможны незначительные дожди. По всей Украине прогнозируются туманы.

Ближайшей ночью ожидается плюс 1-6 градусов, местами заморозки, 20 октября днем в большинстве областей прогнозируется плюс 8-13 градусов, на юге - плюс 12-16 градусов.

"Ветер будет с северо-запада на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый, некомфортный", - пишет синоптик.

В Киеве 20-го октября существенные осадки маловероятны, а вот ветер будет порывистым. Ближайшей ночью в Киеве ожидается плюс 3-6 градусов, в окрестностях заморозки, днем во вторник - плюс 9-10 градусов.

Потепление прогнозируется 22-23 октября, столбики термометров поднимутся до плюс 14-19 градусов.

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