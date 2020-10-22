Жительница Одессы "прославилась" странной выходкой с детьми на дороге

В Одессе заметили женщину с детьми, которая передвигалась по городу на необычном транспортном средстве.
Об этом сообщает "Подслушано Одесса".
Женщина с двумя детьми ехала по проезжей части на самокате, один ребенок стоит перед ней, а другой на плечах.
"Как вам такое её транспортное решение", - задается вопросом автор фото.
Отметим, что женщина едет рядом с машинами, что довольно странно. Ведь на самокате она может без никаких запретов ехать по зоне для пешеходов.
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