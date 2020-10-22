Мир Алиев не даст согласия на референдум в Карабахе

2020-10-22 21:30 165

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Однако, он готов к переговорам с представителем Армении.

Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.

"Нет, конечно же, нет. В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся. Мы не дали на это согласие во время переговоров и сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи", - заявил он.

Президент Азербайджана сообщил также, что остается готовым к возможной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Карабаху в Москве, однако он не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина посетить РФ.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе уже не имеет дипломатического решения. При этом он заявляет, что армянская власть была готова урегулировать вопрос на основе взаимных компромиссов.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан грозит разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на такой шаг.

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