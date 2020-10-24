Украина Украинцев предупредили о резком подорожании интернета

2020-10-24 14:30 300

Через год абонплата за интернет в Украине может возрасти втрое.

Данный прогноз озвучили представители национальной интернет-ассоциации ИнАУ, - передает Хвиля со ссылкой на UBR.

Представители перечислили следующие причины удорожания: инфляция, увеличение отчислений за трансляцию ТВ-каналов и сложившиеся цены на мировом рынке.

Так, по сравнению со странами той же Европы, в Украине самые низкие цены на интернет.

При этом, мешает провайдерам довести тарифы до мирового уровня высокая конкуренция и низкая платежеспособность украинцев.

Хотя специалисты ИнАУ ожидают монополизации рынка «крупными игроками», которые могут договориться об установлении устраивающих их цен на доступ ко всемирной паутине.

По их словам, как только значительная часть рынка перейдет в руки нескольких основных игроков, стоимость услуг достигнет европейского уровня.

В интернет-ассоциации рассчитывают увидеть монополизацию рынка «примерно через год».

Заявленная ими стоимость среднего пакету услуг при таком развитии событий составит 30 USD/мес. вместо сегодняшних $10.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире