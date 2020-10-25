День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье

В Украине погода в воскресенье, 25 октября, будет преимущественно теплой и солнечной. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, в среднем по стране ожидается +14 - +16 градусов.
Осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Только в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях температура опустится до +12 - +14 градусов. На юго-востоке и в приморских областях погода будет выше +15 градусов.
Ночью минимальные показатели ожидаются в западных областях. Там показатели термометров могут опуститься до +9 градусов. На остальных территориях ночная температура будет колебаться от -9 до +11 градусов.
Также синоптики предупредили о чрезвычайно высоком уровне пожарной пожарной опасности на востоке страны и в Одесской области.
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