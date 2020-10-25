Украина День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье

2020-10-25 11:30 234

В Украине погода в воскресенье, 25 октября, будет преимущественно теплой и солнечной. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в среднем по стране ожидается +14 - +16 градусов.

Осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Только в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях температура опустится до +12 - +14 градусов. На юго-востоке и в приморских областях погода будет выше +15 градусов.

Ночью минимальные показатели ожидаются в западных областях. Там показатели термометров могут опуститься до +9 градусов. На остальных территориях ночная температура будет колебаться от -9 до +11 градусов.

Также синоптики предупредили о чрезвычайно высоком уровне пожарной пожарной опасности на востоке страны и в Одесской области.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире