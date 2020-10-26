Украина В Киеве, Одесской и Запорожской областях раскрыты схемы подкупа избирателей

2020-10-26 12:43 216

В ходе местных выборов схемы подкупа избирателей зафиксировали в городе Киеве, а также в Одесской, Запорожской, Николаевской и Киевской областях. Полицейские задержали группу лиц, которые свозили людей из Луганской области, чтобы те проголосовали за конкретного кандидата.

"Мы установили "схему" подкупа, где организаторы отрегулировали прибытие в Киевскую область группы из 24 жителей Луганщины. Поездом "Попасная - Киев" эти люди прибыли в Киев и их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области. Мы установили всех участников "карусели", среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщено о подозрении. Цена голоса - 500 гривен", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, сообщает пресс-центр Нацполиции.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

"В Николаеве мы задокументировали эту "сетку" подкупов избирателей в самой Киевской области. Организаторы - отец и сын, жители Николаевщины. Они при голосовании предлагали и платили до 2000 гривен гражданам, приехавшим в Бучанский район в Борщаговскую сельский совет. Эту "делегацию" собрали на Николаевщине. После проведения инструктажа данных лиц доставили в столицу, а затем - любым транспортом, включая такси, подвозили к месту голосования. Заявители подтвердили, что получили 2000 гривен за голосование", - отметил Игорь Клименко.

Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 жителей Николаева. Расследуется уголовное производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Также полиция Киева установила факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе. Правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека. Организатором "сетки" оказалась 43-летняя жительница Житомира. Женщина задержана, сейчас проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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