Курьезы В Хмельницкой области опрос Зеленского на выборах проводил 11-летний ребенок

2020-10-26 11:42 240

В Хмельницкой области волонтером во время всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, была 11-летняя девочка. 

"Хочу обратить внимание на то, что сегодня на Хмельнитчине действительно занималась волонтерской деятельностью девочка 11-ти лет, она проводила опрос", -  рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает Нацполиция в Facebook.

На ее мать полицией составлен протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Он отметил, что несовершеннолетние в возрасте 14 - 18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Требуется время установить, все ли родители малолетних волонтеров дали свое согласие на участие детей в опросе.

"Потому что часть несовершеннолетних лиц, принимавших участие в опросе и возможно являются несовершеннолетними, были без документов", - уточнил глава ведомства.

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