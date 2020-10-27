Политика Опрос Зеленского повлиял на качество и содержание местных выборов, - КИУ

2020-10-27 11:15 213

В Комитете избирателей Украины уверены, что инициированный Владимиром Зеленским опрос в день голосования оказал существенное влияние на качество и содержание выборов.

"Президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и на содержательную сторону в последнюю неделю кампании. Поэтому мы призываем в дальнейшем отказываться от экспериментов, связанных с проведением так называемых опросов, и возвращаться к реальным механизмам народовластия", - сообщил председатель КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции

В КИУ также указали на ряд конфликтов и отдельные факты нарушения избирательного законодательства, к которым привел опрос в день местных выборов 25 октября.

Наблюдатели зафиксировали несколько фактов проведения опроса непосредственно в помещении участков для голосования.

Так, в Черкассах член УИК лично раздавала бланки опроса, а в поселке Утковка Харьковской области опрос проводился на участке, однако члены УИК не реагировали на это, а наоборот - призывали не мешать проводить опрос.

В школе №50 в Бердянске была зафиксирована попытка проведения опроса на избирательном участке. Возник конфликт, который продолжался в течение часа. Интервьюеров удалось убедить проводить опрос у выхода из избирательного участка.

В отдельных случаях интервьюеры не просто предлагали пройти опрос, а рассказывали о своем мнении по поводу вопросов, что можно расценивать как агитацию.

"Мы говорим только о нескольких фактах, масштабы нашего наблюдения не позволяют на 100% охватить территорию Украины и все избирательные участки. Но такие примеры имели место", - уточнил Кошель.

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