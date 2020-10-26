Украина В Кировоградской области пропали бланки незаполненных бюллетеней

2020-10-26 10:14 255

На одной из участковых избирательных комиссий Кировоградской области после выборов не досчитались десяти бюллетеней.

"Установлено, что после завершения голосования членами участковой избирательной комиссии проводился подсчет бюллетеней в ящиках для голосования, а также имеющихся у членов комиссии - не использованных бланков. В результате выявлена ​​недостача 10 бланков незаполненных бюллетеней", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире