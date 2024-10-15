Политика Молдова впервые напечатает избирательные бюллетени на украинском языке

2024-10-15 12:27

Молдова начала печатать бюллетени для участков на выборы президента и референдум о вступлении в ЕС - впервые бюллетени станут доступны не только на румынском, но и на четырех других языках, среди них - украинский. Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Для референдума и президентских выборов в Молдове напечатают всего 5,6 млн бюллетеней. В отличие от предыдущих выборов, появятся бюллетени и на четырех языках национальных меньшинств: украинском, гагаузском, болгарском и ромском.

Напечатают в общей сложности 2,1 миллиона бюллетеней на румынском, более 600 тысяч на русском и 115 тысяч на украинском.

"На прошлых выборах были запросы только на русском языке, и мы печатали бюллетени на румынском и русском. Теперь поступили запросы на других языках этнических меньшинств. После печати бюллетени распределят через окружные избирательные советы в избирательные бюро", - рассказала глава ЦИК Анжелика Караман.

Сейчас уже напечатаны бюллетени для голосующих по почте, а также для избирательных участков за границей.

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