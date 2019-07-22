Курьезы видео На участке в Днепре избирательные бюллетени порубили топором

2019-07-22 14:13 141

В законе указано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами.

На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео, на котором видно, что для погашения бюллетеней используют топор.

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"Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - говорится в подписи к видео.