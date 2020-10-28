Украина Стало известно о состоянии украинцев, на которых в Египте напала акула

2020-10-28 20:30 216

В посольстве Украины в Египте рассказали о состоянии 12-летнего мальчика и его матери, на которых напала акула. Об это сообщается на странице посольства в Facebook.

По информации, семья находится в больнице с 25 октября.

"Мать получила глубокие раны от укусов хищника. Ребенок же получил более серьезные травмы: ему ампутировали верхнюю конечность ниже локтя, имеются глубокие раны на спине. На сегодня мать уже переведена в стационар больницы. Ребенок все еще находится в реанимации, ему предоставляется хирургическая помощь", – говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что с 1 ноября 2019 года власть губернаторства Южный Синай ввела запрет на занятия водными видами спорта, включая дайвинг и снорклинг, с водных судов для лиц, не имеющих соответствующих сертификатов. Запрет действует на восточном побережье Синайского полуострова, включая территорию заповедника Рас-Мохаммед на юге в г. Таба на границе с Израилем.

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