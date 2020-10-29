Украина В Украине закрыли свободный доступ в реестр электронных деклараций чиновников

2020-10-29 10:39 240

Национальное агентство по предупреждению коррупции во исполнение решения Конституционного суда закрывает Реестр электронных деклараций. 

"Конституционный суд признал 27 числа – и сегодня решение опубликовано – неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как своих, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет Реестра деклараций", –  сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает "Украинская правда".

Отмечается, что Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон и не предоставит НАПК возможность раскрывать такую ​​информацию.

Напомним, ранее уголовная ответственность за недостоверное декларирование признана Конституционным судом не соответствующей Основному Закону Украины. В НАПК отреагировали на решение суда и заявили, что судьи Конституционного суда в собственных интересах отменили уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях, поскольку некоторые из них могли понести наказание.

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