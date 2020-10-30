Украина Евробляхерам упростили жизнь - будут штрафовать на месте, без суда и конфискации авто

2020-10-30 16:31 297

Владельцев автомобилей с европейскими номерами будут штрафовать на 8500 грн. на месте, без передачи дела на рассмотрение суда, сообщила юридическая компания Дорожный адвокат.

При этом на первый раз автомобиль не изымается. Если этот же автомобиль задержат повторно в течение года, то штраф составит 17 000 грн. 

В этом случае водитель лишается права управления сроком на один год с платным изъятием авто или без такового.

По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль ставится на штрафплощадку.

Напомним, владельцы автомобилей на европейских номерах не могут вывезти их из Украины, поскольку их сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении штрафа в 170 тыс. грн.

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Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в ГБР 2020-10-30 13:42 327
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