Украина В Киеве водителям запретили разгоняться выше 50 км/ч до 1 апреля. Список улиц

2020-11-01 12:00 348

В Киеве на семи улицах, где ранее была разрешена скорость автомобильного движения до 80 км/ч, власти установят ограничение скорости до 50 км/ч с 1 ноября этого года до 1 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", - заявили столичные чиновники.

Так, ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Н. Гринченко до Южного моста);

проспект Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения будут действовать до 1 апреля 2021 года.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире