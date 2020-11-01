В Киеве водителям запретили разгоняться выше 50 км/ч до 1 апреля. Список улиц

В Киеве на семи улицах, где ранее была разрешена скорость автомобильного движения до 80 км/ч, власти установят ограничение скорости до 50 км/ч с 1 ноября этого года до 1 апреля 2021 года.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", - заявили столичные чиновники.
Так, ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
Ограничения будут действовать до 1 апреля 2021 года.
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