Украина Кличко рассказал о новой вирусной опасности для киевлян

2020-11-04 15:12 198

Как сегодня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице зафиксировали уже почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

"Кроме коронавируса, сейчас обострились сезонные заболевания. В частности - гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день в столице зарегистрировано почти 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом", - сообщил Кличко.

Он отметил, что симптомы этих заболеваний и их ход по сравнению с коронавирусом - несколько разные. Поэтому при первых же признаках заболевания нужно обращаться к семейному врачу.

"По собственному опыту скажу: коронавирус - болезнь коварная и изнурительная. Лекарств от нее пока нет. И сегодня важно каждому быть осторожным, чтобы обезопасить и себя и тех, кто рядом", - отметил Кличко.

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