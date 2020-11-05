Курьезы В двух штатах США проголосовали за легализацию марихуаны и "волшебных грибов"

2020-11-05 10:14 258

Во время выборов в США избиратели в Нью-Джерси и Аризоне проголосовали за легализацию марихуаны для рекреационного использования.

В Орегоне впервые в стране одобрили терапевтическое использование псилоцибина, галлюциногенного препарата, известного как "волшебные грибы".

По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, эти меры были среди 124 статутных и конституционных вопросов, заданных избирателям в этом году в 32 штатах США и округе Колумбия.

Напомним, что в США 3 ноября завершилось голосование на всеобщих выборах. На них американцы избирают президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США. Кроме того, на выборах избирают губернаторов 13 штатов и территорий.

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В двух штатах США проголосовали за легализацию марихуаны и "волшебных грибов" 2020-11-05 10:14 258
В Сумской области протоколы пришли раньше, чем были отправлены 2020-10-26 15:46 1758
В Хмельницкой области опрос Зеленского на выборах проводил 11-летний ребенок 2020-10-26 11:42 1977
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