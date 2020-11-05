Украина Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы

2020-11-05 19:00 375

 

В ближайшие пару дней погода будет спокойной и не сильно прохладной

В Украину уже пришло похолодание, а через несколько дней ударят первые морозы, хоть и небольшие. А завтра температура воздуха будет в районе 10 градусов и без дождей.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу дождей в Украине не предвидится,

"Завтра, 6 ноября, будет немного свежо, в течение дня 6-10 градусов, на юге до 12 градусов. Ветер в пятницу будет дуть с северо-запада, причем возможные сильные порывы. Дождя 6 ноября не предвидится. Туманы. В Киеве пятница ожидается без дождя, ветряной, с температурой воздуха около 8 градусов", – написала Диденко.

А вот в субботу-воскресенье станет на пару градусов теплее – 8-13 градусов. В столице на выходных удержится сухая погода, немного потеплеет, где-то до 10-12 градусов.

"Со среды, 11 ноября, постепенно будет заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем ​​до 1-6 градусов", – добавила синоптик.

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