Украина 7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-11-07 13:00 147

7 ноября чествуют мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня "Федот на лед ведет" – начинает меняться резко погода, становится очень холодно, и приближается настоящая зима.

Именины сегодня празднуют: Валерий, Маркиян.

Народные приметы на 7 ноября

– Обязательно 7 ноября пойдет дождь или снег.

– Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.

Что можно делать 7 ноября

Если встать рано утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.

Если в этот день попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день.

По поверью, если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она ​​обязательно исполнит ее.

Что нельзя делать 7 ноября

Сегодня женщинам запрещено плакать в подушку, так как неприятности сохранятся на длительный период. Если другой человек ляжет на эту подушку, то все беды перейдут к нему.

Нельзя в этот день обходить людей, которые просят милостыню. В этот день надо помогать обездоленным людям.

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