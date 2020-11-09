Мир В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак

2020-11-09 15:14 63

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в ряд законодательных актов, которые затронули такие важные общественные вопросы, как употребление алкоголя, гражданский брак, попытка самоубийства и другие.

Как сообщает The National, глава государства декриминализовал статью об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии.

Отныне каждый гражданин страны, а также турист, в возрасте от 21 года может употреблять, хранить или продавать спиртные напитки в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах без лицензии.

Согласно новому документу разрешен гражданский брак - совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. Раньше это считалось уголовным преступлением.

Также в ОАЭ больше не будут наказывать за попытку самоубийства и за оказание первой медпомощи другому человеку, если тот все равно умер. Оба деяния ранее подпадали под статьи уголовного кодекса.

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В ОАЭ отменили уголовную ответственность за спиртное и гражданский брак 2020-11-09 15:14 63
Диктатор Мадуро заявил, что ему больно из-за предательства Трампа 2020-11-09 14:11 93
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