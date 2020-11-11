Мир В Ереване нашли и взяли под стражу захватчиков здания правительства

2020-11-11 10:41 21

В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

Как сообщил в Facebook глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян, двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.

"В список арестованных попали двое самых активных участников нападения на Арарата Мирзояна", - пишет Эдуард Агаджанян.

По словам вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, преступники будут наказаны по всей строгости закона. Власти намерены очень жестко пресекать попытки государственного переворота.

"При необходимости нынешние власти уйдут, будут избраны новые власти, но допустить попытки государственного переворота наша команда не может", - приводит его слова агентство News.am.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире