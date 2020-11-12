Мир Испания вводит обязательное требование к туристам - кому откажут во въезде

2020-11-12 15:45 154

Власти Испании вводят обязательное требование к туристам из стран "красной зоны" предъявлять результаты ПЦР-тестов при везде в страну, а за их отсутствие предусмотрен штраф.

"С 23 ноября Испания будет требовать отрицательный результат ПЦР для международных путешественников из стран риска", - сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илла, ссылаясь на правительственный приказ, передает RTVE.

Согласно приказу правительства, все приезжие из стран повышенного риска заболеваемости коронавирусом должны сдать тест за 72 часа до въезда в Испанию. Результаты тестирования должны быть предъявлены по прибытию в испанский аэропорт или морской порт.

В случае, если путешественник не привезет с собой результат ПЦР-теста, он может быть оштрафован и должен будет пройти тест на антиген в аэропорту назначения. В случае положительного результата теста, человеку будет отказано во въезде в страну.

Эта мера, которая уже действует во Франции и Италии, будет применяться наряду с уже проводимым измерением температуры и визуальным контролем.

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