Мир Возле крупного курорта Египта разбился военный вертолет с миротворцами

2020-11-13 11:43 84

На Синайском полуострове в Египте, возле курортного города Шарм-эль-Шейх, потерпел крушение вертолет с Многонациональными силами и наблюдателями под руководством США.

Как сообщает Reuters, погибли семь членов миротворческих сил, среди которых были пять американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии. Все жертвы катастрофы - военнослужащие. Один из находившихся на борту вертолета выжил и был эвакуирован медиками. Это гражданин США.

Один из чиновников, проинформированный об инциденте, сказал Reuters, что это был несчастный случай, вызванный механической неисправностью.

Министерство обороны Чехии опубликовало заявление, подтверждающее, что один из военнослужащих чешской армии был среди погибших в результате крушения вертолета.

Министерство обороны США также сообщило, что один американец из вертолета был госпитализирован. Израильские военные проинформировали, что доставили раненого миротворца в больницу в Израиле.

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