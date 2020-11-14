Мир Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не будет президентом

2020-11-14 10:30 63

В интервью иностранным СМИ Александр Лукашенко пообещал, что не будет продвигать своих сыновей на президентское кресло.

Александр Лукашенко заявил, что никто из его сыновей не будет президентом в стране после его ухода. Об этом заявил Лукашенко в пятницу, 13 ноября, в интервью иностранным СМИ, сообщает РИА Новости.

"Ни один мой сын после меня не будет президентом. Ни один", - сказал Лукашенко.

Отметим, в 2007 году Лукашенко заявил:

"Самого маленького буду готовить в преемники, может быть, третий только будет президентом".

А спустя год он сказал: "Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси".

Между тем, еще в 2016 году Николай Лукашенко, которому тогда было 12 лет, говорил, что не очень хочет быть президентом.

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