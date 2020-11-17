Украина На украинских дорогах сегодня ожидается первый осенний гололед

2020-11-17 11:15 63

Сегодня украинским водителям придется быть максимально осторожными на дорогах. 17 ноября в возможна гололедица. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах гололедица (I уровень опасности – желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении.

Согласно данным Гидрометцентра, в Украине сегодня возможны дожди со снегом, температура опустится до -3.

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