Украина Есть первый областной центр Украины, где предпринимателей освободили от налогов

2020-11-18 08:11 350

В Ужгороде предприниматели определенных категорий получили разрешение от городских властей не платить налоги в декабре в связи с карантином.

"Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса. На внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать, от уплаты единого налога", - сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев в Facebook.

Также в последний месяц года от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества освободили малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена ​​постановлением Кабмина.

К концу карантина возобновили действие решения горсовета - об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

Местные власти направили обращение к Кабинету министров с просьбой рассмотреть возможность освободить указанную категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса - как за себя, так и за наемных работников, а также продлить действие правительственного постановления относительно назначения и выплаты помощи на детей физическим лицам предпринимателям I и II группы плательщиков единого налога.

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