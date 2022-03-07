Экономика Зеленский объявил об освобожении ФОПов от ЕСВ

2022-03-07 19:00

 

Частные предприниматели освобождаются от уплаты ЕСВ на период войны и на год после ее окончания.

На период военного времени в Украине вводят льготы для предпринимателей, сообщил в понедельник, 7 марта, президент Владимир Зеленский.

Так, ФОПы 1 и 2 группы освобождаются от уплаты единого социального взноса. а 3 группа освобождается от уплаты ЕСВ за сотрудников, которые призваны в ВСУ и тероборону.

Эти льготы будут также действовать год после окончания военного времени.

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это - на время военного положения и минимум на год после его завершения", - сказал Зеленский.

Также он анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.

"И это только первая часть большого пакета помощи", - подчеркнул Зеленский.

По данным Европейской бизнес-ассоциаци, которые публикует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, большая часть украинского бизнеса работает даже во время войны.

Так, 52% украинских компаний хоть и с ограничениями, но работают. Еще 27% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность.

63% компаний продолжают платить зарплату в полном объеме, а 45% еще и производят дополнительные или авансовые выплаты.

Большинство бизнесов поддерживают армию или территориальную оборону: 41% помогают финансово, 35% поддерживают работников, защищающих страну, 31% поставляют продукты, 29% поставляют услуги, 16% – лекарства, 9% – средства защиты и обороны.

Ранее Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны России против Украины. Она составит 6500 гривен и будет выплачиваться без всяких условий. В приложении Дія уже можно подавать заявку на получение помощи.

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