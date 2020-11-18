Коронавирус Что показали две фазы клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19

2020-11-18 10:12 203

Китайская антикоронавирусная вакцина-кандидат CoronaVac, созданная на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2, продемонстрировала свою эффективность и безопасность на первой и второй фазах испытаний. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает EurekAlert.

Рандомизированное контролируемое исследование 1/2 фазы инактивированной вакцины от SARS-CoV-2 (CoronaVac), которое проводилось в период с 16 апреля по 5 мая 2020 года, включало более 700 здоровых добровольцев в возрасте 18-59 лет. Клинические испытания проводились в округе Суйнин провинции Цзянсу, Китай.

Вакцина оказалась безопасной и хорошо переносимой во всех испытанных дозах. Наиболее частым побочным эффектом была боль в месте инъекции. В течение 14 дней после введения дозы исследователи обнаруживали устойчивые реакции антител даже при самой низкой испытуемой дозе (3 мкг). Вакцину вводили дважды с интервалом в две недели.

Уровни антител, вызванные вакциной, были ниже, чем у людей, которые были инфицированы COVID-19 и вылечились от него. Однако ученые все еще ожидают, что вакцина может обеспечить защиту от вируса.

Испытание было направлено на оценку иммунного ответа и безопасности вакцины, тогда как оценка ее эффективности не определялась в качестве цели.

Результаты исследования показывают, что в долгосрочной перспективе, когда риск COVID-19 будет ниже, введение двух доз с интервалом в один месяц, а не в две недели, может быть более подходящим для индукции более сильных и потенциально более длительных иммунных ответов.

Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, как долго сохраняется ответ антител после любого графика вакцинации.

CoronaVac - одна из 48 вакцин-кандидатов от COVID-19, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

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