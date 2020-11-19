Мир На фермах Дании завершилась ликвидация зараженных коронавирусом норок

2020-11-19 14:12 42

В Дании уничтожены все норки с коронавирусом. Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании в Twitter.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет Covid-19", - сказано в сообщении.

Отмечено, что 284 норковые фермы заражены Covid-19, еще под подозрением находятся 25 норковых хозяйств.

Напомним, в начале ноября в Дании у 214 человек обнаружили мутировавший у норок коронавирус. Власти страны решили истребить всех норок. Также в Дании намерены запретить разводить норок до 31 декабря 2022 года, чтобы остановить распространение мутировавшего штамма коронавируса.

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