Мир На фермах Дании завершилась ликвидация зараженных коронавирусом норок

2020-11-19 14:12 42

В Дании уничтожены все норки с коронавирусом. Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании в Twitter.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет Covid-19", - сказано в сообщении.

Отмечено, что 284 норковые фермы заражены Covid-19, еще под подозрением находятся 25 норковых хозяйств.

Напомним, в начале ноября в Дании у 214 человек обнаружили мутировавший у норок коронавирус. Власти страны решили истребить всех норок. Также в Дании намерены запретить разводить норок до 31 декабря 2022 года, чтобы остановить распространение мутировавшего штамма коронавируса. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще новости в разделе "Мир"

На фермах Дании завершилась ликвидация зараженных коронавирусом норок

2020-11-19 14:12 42

фото Обама написал бестселлер - книга экс-президента установила рекорд продаж

2020-11-19 12:41 84

Как работает карантин выходного дня в Турции - что запрещено и разрешено

2020-11-19 08:39 210

Проигравший выборы Трамп увольняет тех, кто не увидел нарушений и фальсификаций

2020-11-18 15:46 105
Все статьи раздела "Мир"

Мир

На фермах Дании завершилась ликвидация зараженных коронавирусом норок 2020-11-19 14:12 42
фото Обама написал бестселлер - книга экс-президента установила рекорд продаж 2020-11-19 12:41 84
Как работает карантин выходного дня в Турции - что запрещено и разрешено 2020-11-19 08:39 210
Проигравший выборы Трамп увольняет тех, кто не увидел нарушений и фальсификаций 2020-11-18 15:46 105

Лента

14:45 В Киеве снова установлен антирекорд по числу новых диагнозов covid-19
14:12 На фермах Дании завершилась ликвидация зараженных коронавирусом норок
13:39 Канада закупила намного больше доз вакцины, чем нужно - куда денут излишки
13:16 Стало известно, сколько будет стоить одна доза вакцины от covid-19 для украинцев
фото 12:41 Обама написал бестселлер - книга экс-президента установила рекорд продаж
12:15 ЦИК по решению суда отменила результаты голосования - где будут перевыборы
видео 11:52 Концерт артистів балету пам'яті народної артистки України Аніко РЕХВІАШВІЛІ - наживо
11:44 Зеленский открыто заявил, что бизнес Порошенко ждут огромные штрафы
фото 11:12 В Сумской области сгорело авто новоизбранного депутата госовета
10:43 В Украине установлен новый антирекорд - подтвердилось 13 357 новых случаев COVID-19