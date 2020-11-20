Украина В МВД Украины выступили за введение жесткого локдауна на три недели

2020-11-20 09:38 749

Число инфицированных коронавирусом украинцев будет расти, поэтому правильное решение - наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный локдаун.

"Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" - это полумера. Состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее трех недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", - заявил в эфире ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его данным, количество больных коронавирусом в ближайшее время будет увеличиваться.

"Правильное решение - наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин. Все остальное - это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек в день", – заявил Антон Геращенко.

Напомним, в минувший уикенд в стране начал действовать карантин выходного дня - введен запрет на работу ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы. Под ограничения не попали продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды.

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