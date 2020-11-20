Украина Украинские чиновники раскрыли планы по подготовке к полному локдауну

2020-11-20 10:39 217

В планах правительства Украины - введение полного локдауна на несколько недель. Нынешний карантин выходного дня – это определенная подготовка к строгими ограничениям. Об этом после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем в своем видеобращении в Facebook рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

"Позиция правительства неизменна – карантин выходного дня будет… Это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране", - заявил Марцинкив.

Так, по его словам, при пессимистическом сценарии локдаун введут 10-15 декабря, при оптимистическом - 20-25 декабря. Продлится строгий карантин несколько недель.

"Будет катастрофа, если этот локдаун будет введен. Особенно для малого и среднего бизнеса в преддверии Святого Николая и рождественских праздников", - сказал мэр Ивано-Франковска.

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