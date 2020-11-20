Украина С января 2021 в Украине меняются условия получения пенсий и доплат - кого лишат...

2020-11-20 13:45 6986

С 2021 года украинцы пенсионного возраста, у которых недостаточно стажа, не смогут получать специальную социальную выплату, если не соответствуют измененным условиям.

Об этом говорится в постановлении правительства №1098, принятом вместе с пенсионной реформой 2017 года для создания переходного, более мягкого периода внедрения новых правил.

Если у человека есть менее 15 лет стажа, то сейчас  можно получать социальную выплату. Но с января такие граждане могут вовсе остаться без выплат.

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. Сейчас это 1 712 грн.

Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу заплатят из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Но даже если вы соответствуете перечисленным условиям, но у вас есть второй автомобиль (мотоцикл), и если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги платить не будут.

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