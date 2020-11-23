Мир Сегодня начнется суд по уже четвертому делу о коррупции бывшего президента

2020-11-23 13:12 56

Как сообщает BFMTV, сегодня начинаются судебные слушания по коррупционному делу 23-го президента Франции Николя Саркози.

Бывшего лидера страны обвиняют в том, что в начале 2014 года он с помощью своего адвоката — попытался добыть от члена Кассационного суда секретную информацию по делу о злоупотреблении доверием миллиардерши Лилиан Бетанкур, владелицы L"Oreal.

Саркози тогда интересовало, могут ли конфискованные у него в рамках этого расследования записные книжки использоваться, чтобы пролить свет на то, имело или нет место финансирование его кампании ливийским режимом.

Также Саркози обвиняют в участии в "преступной группе", по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Планируется, что судебные слушания продолжатся до 10 декабря, если пандемия коронавируса не внесет свои коррективы, ведь в воскресенье вечером стало известно, что слушания могут быть прекращены в связи с подозрением на Covid-19 в одного из трех подсудимых - 74-летнего Тьерри Эрцог.

Напомним, это уже четвертое дело в отношении Николя Саркози. После окончания его каденции в 2012 году, следователи начали прослушивать его телефон. По мнению полицейских в телефонных разговорах экс-президента были зафиксированы явные факты коррупционных схем. Следствие заинтересовалось переводами средств через одного из давних соратников Саркози Тьерри Гобера. Есть мнение, что эти переводы могли использоваться для финансирования предвыборной кампании.

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