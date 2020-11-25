Украина Украину готовят к локдауну? В Кабмине предложили на две недели максимально ужесточить карантин

2020-11-25 08:12 1477

Похоже, что украинцев постепенно готовят к жесткому национальному карантину. Напомним, ранее в Соцсетях бурно обсуждались слухи о том, что карантин выходного дня был введен, чтобы немного смягчить эффект от готовящегося локдауна. Официальных подтверждений эта версия не получила.

При этом в Кабмине все чаще звучат мнения о том, что локдауна не избежать. Так, глава Минкульта Александр Ткаченко предложил ввести в стране двухнедельный локдаун на период новогодних и рождественских праздников.

"По озвученному сейчас плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе и т.д.", - написал Ткаченко на своем канале в Telegram.

По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.

"Мое личное мнение: лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагаю, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить", - подчеркнул министр.

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