Коронавирус "Светофорный" карантин в Украине могут продлить до августа, но полного локдауна не будет

2021-05-12 08:14

Адаптивный карантин в Украине могут продлить до августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина. Напомним, пока ограничения продлены до 30 июня.

"Мы, очевидно, будем продолжать его (карантин) до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, правительство не планирует вводить общенациональный локдаун. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения в определенных регионах могут усиливаться.

"Будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", – добавил Шмыгаль.