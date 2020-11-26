Украина В Украине повысят пенсионный возраст и требования к стажу: что важно знать

2020-11-26 19:00 189

Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят

После повышения пенсий в декабре, с 2021 года в Украине изменятся требования к стажу и увеличится пенсионный возраст для женщин.

Об этом сообщает «Хвиля».

Кому повысят пенсионный возраст?

В 2020 году уйти на пенсию могут женщины 1960-1961 года рождения, которые достигли возраста 59,5 лет и имеют страховой стаж не менее 27 лет. Выйти на пенсию в 2021 году смогут женщины 1961 года рождения, после достижения возраста 60 лет и при условии наличия стажа более 28 лет.

Таким образом, уже со следующего года и мужчины, и женщины будут иметь равные права и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет.

Как изменятся требования к стажу?

В 2021 году граждане, не имеющие минимум 18 лет стажа к 60 годам, будут вынуждены работать еще 5 лет – до 65.

Такое требование прописано в Законе Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Кроме того, требование к минимальному количеству стажа будет ежегодно повышаться - ежегодно до 2028 года на 12 месяцев.

То есть в 2022 году для выхода на пенсию в 65 нужно будет уже 19 лет стажа, в 2023 – 20 лет, в 2024 – 21 год, в 2025 – 22 года, в 2026 – 23 года, в 2027 – 24 года и в 2028 – 25 лет.

А вот выйти на пенсию в 60 лет смогут те, кто накопит 28 и более лет стажа. Украинцы также имеют возможность докупить недостающий стаж – в 2021 году 1 год стажа обойдется в 31 680 гривен.

Учитывая вышесказанное, к примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа, чтобы к 60 годам иметь возможность уйти на заслуженный отдых и получать пенсию.

Кроме этого стоит отметить, что украинцы, достигшие 60-летнего возраста, не имеющие достаточного количества стажа, смогут претендовать на социальные пенсии, однако уже в 2021 году правительство планирует отменить данную соцпомощь.

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