Мир Археологи Израиля раскопали жилище, в котором провел свое детство Иисус Христос

2020-11-27 16:31 245

В израильском городе Назарете британский археолог, профессор Кен Дарк из Университета Рединга раскопал жилище, в котором провел свое детство Иисус Христос.

Как сообщает Daily Mail, остатки дома, построенного на склоне холма, сегодня находятся под монастырем Сестер Назарета в Израиле. Профессор Кен Дарк, археолог из Университета Рединга, провел 14 лет, изучая остатки жилища 1-го века под монастырем сестер из Назарета.

Жилище из камня и раствора, которое было впервые обнаружено в 1880-х годах, было частично вырублено в известняковом склоне холма опытным мастером - вероятно, Иосифом, отцом Иисуса, говорит ученый.

Монахини, ордену которых принадлежал указанный монастырь, вели раскопки до 1930-х годов, полагая, что это был дом детства Иисуса, основываясь на утверждении известного библеиста Виктора Герена в 1888 году. Но доказательства этому так и не были найдены.В период с 1936 по 1964 год на этом месте проводились дополнительные раскопки священником-иезуитом, после чего оно было почти забыто учеными, пока профессор Дарк в 2006 году не начал новый исследовательский проект. В 2015 году археолог опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, предполагая, что это дом Марии и Иосифа. Последующий анализ подтвердил, что строение восходит к I веку, и что когда-то это был действительно дом Иисуса.

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