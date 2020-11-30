Украина Пенсия и пособия: что изменится с 1 декабря

2020-11-30 21:30 126

 

С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные выплаты, в частности, пенсия, алименты, пособие по безработице.

Об этом свидетельствуют нормы закона о государственном бюджете Украины на 2020 год.

 Прожиточный минимум для лиц, утративших работоспособность планируется повысить. Это означает, что минимальная пенсия вырастет на 57 грн – с 1 712 грн до 1 769 грн.

Также вырастет максимальное пособие по безработице. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря – 2 270 грн). Таким образом, сумма увеличится с 8 788 грн до 9 080 грн.

Гарантированный размер алиментов с одного родителя зависит от возраста ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 грн, а для 6-18 лет – 1 197,5 грн.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2 027 грн, с 1 июля – 2 118 грн, с 1 декабря – 2 189 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1 779 грн, с 1 июля – 1 859 грн, с 1 декабря – 1 921 грн;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2 218 грн, с 1 июля – 2 318 грн, с 1 декабря – 2 395 грн;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года – 2 102 грн, с 1 июля – 2 197 грн, с 1 декабря – 2 270 грн;
  • лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года – 1 638 грн, с 1 июля – 1 712 грн, с 1 декабря – 1 769 грн.

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