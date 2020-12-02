Украина Локдаун в Украине уже близок - названа точная дата, когда Верховная Рада усилит карантин

2020-12-02 13:16 259

Верховная Рада примет решение об ограничениях из-за пандемии COVID-19 уже на этой неделе, а точнее - в пятницу, 4 декабря. Но сначала выслушают министров, включая министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, выступая на заседании Согласительного совета .

"Касательно часа вопросов к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране - это медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что… локдаун… должен быть направлен в первую очередь на снижение темпов роста эпидемии и сохранения здоровья каждого украинца...", - сказал Корниенко.

По данным политика, в парламент будет приглашен весь Кабинет министров и, в частности, глава Минздрава Максим Степанов - "для ответов на вопросы касательно борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантинов, локдаунов".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире