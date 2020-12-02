Украина Декабрь обрушит новый удар, снегом и дождями не закончится: синоптики предупредили о погодном испытании

2020-12-02 18:00 49

Погода в Украине в ближайшее время будет не только не особо приятной, но даже опасной

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, наша страна оказалась между двумя циклонами и мощным холодным антициклоном.

В четверг, 3 декабря, в восточных областях Украины задержится снег и дождь, кое-где осадки еще вероятны на севере, в центре и немного в Одесской области.

Синоптик предупреждает, что подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололедицы и гололеда. Поэтому нужно внимательно ездить и ходить. Украинцев просят быть максимально осторожными, чтобы избежать травм.

На Западе, на значительной территории Юга, в Винницкой преобладать сухая погода.

Ветер в Украине будет с юго-востока, порывистый.

Температура воздуха 3 декабря будет колебаться от -4 до +2 градусов. На юге ожидается +2 +6 градусов.

Погода в Киеве 3 декабря будет преимущественно влажной, но без каких-либо серьезных осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью опуститсядо -2 градусов, днем ​​ожидается около +2 градусов.

Ранее сообщалось, что средняя температура в этом месяце прогнозируется в пределах от -3 мороза до +2 градусов тепла (в Крыму до +4° тепла).

Это примерно на 1−1,5 градусов выше средних многолетних значений декабрьской температуры в Украине, отмечают специалисты.

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