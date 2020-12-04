Украина Новогодний локдаун в Украине - когда узнаем полный список запретов и ограничений

2020-12-04 14:15 329

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.

Как сообщил глава правительства на своей странице в Telegram, пока ни один из планов локдауна не предусматривает закрытие городского общественного транспорта.

"Пока ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможность закрытия междугородного и международного сообщения", - сообщил он.

Также Шмыгаль напомнил, что нет необходимости вводить жесткий карантин на территории Украины до конца декабря.

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