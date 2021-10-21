Коронавирус Какие области Украины рискуют в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина

2021-10-21 11:25

Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области рискуют попасть в "красную" зону карантина по коронавирусу, если не усилят ограничения,заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Он призвал местные власти усилить противоэпидемические мероприятия и увеличить темпы COVID-вакцинации.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, не были вакцинированы", - отметил Чернышев.

Напомним, сейчас в "красной" зоне находятся пять областей Украины - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская. С 23 октября этот список пополнит и Сумская область.

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